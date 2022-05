Guerra Ucraina | Kiev | “Bombe al fosforo su Azovstal”

(Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – L’accusa la Russia di aver sganciato “incendiarie o al” sull’acciaieriaa Mariupol. Nell’impianto sono asserragliati i soldati del battaglione Azov, assediati da settimane dalle forze russe. Per Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco della città, “l’inferno è sceso sulla terra, ad”. “Ieri per la prima volta le forze di occupazione hanno usatoincendiarie o alcontro i difensori di Mariupol – ha scritto su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform – Gli occupanti stessi affermano di aver usato proiettili incendiari 9M22C con strati di termite. La temperatura di combustione è di circa 2.000-2.500 gradi. E’ quasi impossibile fermare la combustione”. Un video è stato pubblicato da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - ilfoglio_it : Da Zelensky in affari col figlio di Biden alla santità di Bandera. I due storici comunisti Canfora e D'Orsi propala… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: La guerra di chi porta in salvo i civili: la cosa più difficile? Restare calmi - gervasoni1968 : RT @ilgiornale: I Kalush Orchestra sono i nuovi eroi dell’Ucraina. Loro hanno vinto, sul palco dell’Eurovision a Torino, la guerra della so… -

... a Cipro e in Russia, ma i soldi recuperati potrebbero finire infatti direttamente nelle casse dello Stato russo , andando a finanziare ladi Putin di. Per questo i parlamentari ...Una storia di resistenza leggi anchein, le star del fumetto Usa scendono in campo Valja lo vive all'interno dell'ospedale di un carcere nel quale assiste detenuti malati. L'unico ...Nel Corno D'Africa c'è una forte siccità, e a causa della situazione attuale mancano gli aiuti umanitari e aumenta ...L'Ucraina rischia la squalifica dall'Eurovision 2022 per un messaggio politico contenuto nella sua esibizione