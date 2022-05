Eurovision, bloccati gli attacchi hacker durante la finale: «Così hanno provato a interferire nel voto online» (Di domenica 15 maggio 2022) Gli attacchi hacker all’Eurovision Song Contest sono stati bloccati. Ieri, 14 maggio, il gruppo Legion aveva annunciato sul suo gruppo Telegram un attacco informatico, che si sarebbe dovuto verificare durante il voto finale, colpendo i server che lo conteggiano e impedendo alla Kalush Orchestra di vincere il festival. L’azione è stata però fermata. La polizia postale, assieme ai tecnici del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche) e d’accordo con la Rai, ha attivato un dispositivo di difesa grazie al quale ha tenuto la situazione sotto controllo. Il monitoraggio è avvenuto «con oltre 100 specialisti» e «per più di 1000 ore» da una sala operativa istituita ad hoc, si legge nella nota della polizia. Legion ha effettivamente ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) Gliall’Song Contest sono stati. Ieri, 14 maggio, il gruppo Legion aveva annunciato sul suo gruppo Telegram un attacco informatico, che si sarebbe dovuto verificareil, colpendo i server che lo conteggiano e impedendo alla Kalush Orchestra di vincere il festival. L’azione è stata però fermata. La polizia postale, assieme ai tecnici del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche) e d’accordo con la Rai, ha attivato un dispositivo di difesa grazie al quale ha tenuto la situazione sotto controllo. Il monitoraggio è avvenuto «con oltre 100 specialisti» e «per più di 1000 ore» da una sala operativa istituita ad hoc, si legge nella nota della polizia. Legion ha effettivamente ...

