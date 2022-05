“È un prestigiatore del calcio” | Spalletti incorona Insigne | a chi l’ha paragonato!

(Di domenica 15 maggio 2022) Vince 3-0 il Napoli contro il Genoa sotto l’abbraccio caloroso dei suoi tifosi nell’ultima partita casalinga e del suo capitano Lorenzocon la maglia azzurra. Il successo, arrivato grazie alle reti di Osimhen,(rig.) e Lobotka, porta il Napoli a 76 punti in classifica, blindando matematicamente il terzo posto. Al termine della partita ai microfoni di Dazn è così intervenuto Lucianocommentando l’ultima partita di Lorenzoal Maradona: “E’ un professionista, è sempre stato tra i primi ad arrivare al campo per l’allenamento. Anche quando non ha giocato ha portato un contributo alla squadra, è uno di quei calciatori che magari ti fa anche arrabbiare ma quando non cei ti manca. E’ uno di quelli alla Del Piero, Baggio o Totti che ti crea la giocata dal nulla e che ...

La stagione in casaNapoli si conclude nel migliore dei modi: rotondo 3 - 0 al Genoa e terzo posto aritmetico. Restano i rimpianti, certo, per quello che poteva essere, ma oggi è prevalso un clima di festa per i