Bologna-Sassuolo 1-3 | doppietta di Scamacca e gioiello di Berardi

(Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilvince 3-1 sul campo delnel match valido per la 37esima giornata della Serie A. Il successo consente ai neroverdi di salire a 50 punti, gli emiliani rimangono a 43. Il derby viene sbloccato al 35? da, che decolla su corner da destra e insacca con un imperioso colpo di testa: 0-1. Gli ospiti raddoppiano al 75? con la splendida rovesciata di, che avvia l’azione e la conclude in acrobazia dopo la respinta di Skorupski: 0-2. Ilnon c’è e ilcala il tris. Imbucata di Frattesi,non sbaglia: 0-3. Ilbatte un colpo al 92?: Orsolini firma il gol della bandiera, 1-3. Funweek.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Scamacca-Berardi, il Sassuolo espugna Bologna per 3-1 -… - TomWhizzz : Berardi Bologna 0 - 2 Sassuolo - yassine01937035 : RT @Agenzia_Ansa: Il Sassuolo ha battuto il Bologna 3-1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 37/a e penultima giornata della Serie A. #AN… - CensuraFreemind : RT @theboss_1908: Perdere contro questo #Bologna resterà una macchia indelebile di questa stagione, probabilmente sarà decisiva.. Nel fratt… - xGSerieA : Bologna (1.65) 1-3 (2.61) Sassuolo -

Scamacca porta in vantaggio ilIl lunch match della 37ª giornata di Serie A propone il derby emiliano traal Dall'Ara. Nessuna delle due squadre ha più nulla da chiedere ...- Ildopo tre sconfitte e un pareggio torna a vincere, prendendosi il derby emiliano contro il: al Dall'Ara finisce 3 - 1. Partita mai in discussione con i rossoblù di ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Sassuolo batte il Bologna per 3-1 nella penultima giornata di Serie A e aggancia il Torino a 50 punti. La doppietta di ...Qualche minuto fa è terminata Bologna-Sassuolo 1-3, decisa da una doppietta di Scamacca e da una strepitosa rovesciata di Berardi. Diamo i voti ai ragazzi di mister Dionisi nelle nostre pagelle dei ti ...