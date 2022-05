ATP Ginevra 2022, Marco Cecchinato approda al tabellone principale (Di domenica 15 maggio 2022) Il secondo e decisivo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, premia Marco Cecchinato, numero 4 del tabellone cadetto, il quale liquida in un’ora e cinque minuti di gioco l’uruguaiano Pablo Cuevas, testa di serie numero 6, battuto con il punteggio di 6-1 6-3, e centra così l’accesso al main draw. Nel primo set l’azzurro parte con un parziale di dodici punti a cinque che lo fa subito scattare sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta maturato nel secondo gioco. Cecchinato rifiata nel quarto gioco e poi con un altro parziale di dodici punti a due chiude sul 6-1 in 22 minuti. L’avvio del secondo parziale sorride ancora all’azzurro, che ai vantaggi del terzo game trova subito il break. Cecchinato sciupa una palla break nel quinto gioco, ma domina col ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il secondo e decisivo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di, in Svizzera, premia, numero 4 delcadetto, il quale liquida in un’ora e cinque minuti di gioco l’uruguaiano Pablo Cuevas, testa di serie numero 6, battuto con il punteggio di 6-1 6-3, e centra così l’accesso al main draw. Nel primo set l’azzurro parte con un parziale di dodici punti a cinque che lo fa subito scattare sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta maturato nel secondo gioco.rifiata nel quarto gioco e poi con un altro parziale di dodici punti a due chiude sul 6-1 in 22 minuti. L’avvio del secondo parziale sorride ancora all’azzurro, che ai vantaggi del terzo game trova subito il break.sciupa una palla break nel quinto gioco, ma domina col ...

Advertising

federtennis : Marco #Cecchinato stacca il pass per il tabellone principale dell'#ATP di Ginevra superando Cuevas per 6-1 6-3!… - TennisItalia : CECK!!!!! Marco #Cecchinato ottiene il Main Draw a Ginevra battendo Cuevas! Primi segnali di ripresa in questo 2022… - LorenzoAndreol4 : Marco Cecchinato nel main draw dell'Atp 250 di Ginevra, battuto un osso duro come Cuevas 61 63 nel turno decisivo d… - TennisWorldit : ATP Ginevra - Draw: Presente Fabio Fognini. Torna in campo Daniil Medvedev - livetennisit : ATP 250 Ginevra e Lione: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Marco Cecchinato nelle quali di Ginevra (… -