Stefano Pioli ai giornalisti: "C'è una domanda che non mi avete mai fatto. Ve la dirò il 22 maggio"

Carlo Pellegatti chiede, Stefano Pioli risponde. Un simpatico siparietto nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Atalanta, con il noto giornalista di fede rossonera che ha posto un quesito da lui stesso definito "particolare": "C'è una domanda che non le è mai stata fatta in questi mesi e a cui avrebbe voluto rispondere?". Pronta la risposta di Pioli: "Una ce n'è in realtà ed è molto bella, ma ve la dirò il 22 maggio…". Una frase enigmatica, che ha subito fatto scatenare la fantasia dei tifosi. Ma bisogna aspettare l'ultima giornata.

