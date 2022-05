Sele-Tanagro, i comuni al voto: candidati sindaci e liste (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCOMUNE DI BUCCINO (Sa) Lista “Insieme Per Buccino”. -Candidato sindaco Pasquale Freda; -candidati consiglio comunale: Lordi Giovanni, Trimarco Antonella, Robertazzi Nadia, Verderese Maria, Bastardo Angela, Iuorio Giampiero, Zitarosa Moreno, Volpe Antonio, Ferrara Anna, Grippo Gregorio, Carbone Massimo, Murano Maria. Lista “Verso il sole” -Candidato sindaco Francesco Fernicola; -candidati consiglio comunale: Bruno Christian, Fernicola Valeria Beatrice, Fresca Pasqualino, Gallucci Pasquale detto Daniele, Lordi Anna, Malpede Riccardo, Mazzillo Luisi, Pepe Pasqualino, Risi Lucia, Trimarco Carmela, Volpe Cristiana, Volpe Patrizia. Lista “La Roma, Unita e Democratica ” -Candidato sindaco Maria Trimarco ; -candidati consiglio comunale: Annunziata Antonio, Del Corvo Annamaria, Del Monte Manfredi, Elia Nunzio, Farao ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCOMUNE DI BUCCINO (Sa) Lista “Insieme Per Buccino”. -Candidato sindaco Pasquale Freda; -consiglio comunale: Lordi Giovanni, Trimarco Antonella, Robertazzi Nadia, Verderese Maria, Bastardo Angela, Iuorio Giampiero, Zitarosa Moreno, Volpe Antonio, Ferrara Anna, Grippo Gregorio, Carbone Massimo, Murano Maria. Lista “Verso il sole” -Candidato sindaco Francesco Fernicola; -consiglio comunale: Bruno Christian, Fernicola Valeria Beatrice, Fresca Pasqualino, Gallucci Pasquale detto Daniele, Lordi Anna, Malpede Riccardo, Mazzillo Luisi, Pepe Pasqualino, Risi Lucia, Trimarco Carmela, Volpe Cristiana, Volpe Patrizia. Lista “La Roma, Unita e Democratica ” -Candidato sindaco Maria Trimarco ; -consiglio comunale: Annunziata Antonio, Del Corvo Annamaria, Del Monte Manfredi, Elia Nunzio, Farao ...

