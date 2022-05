Scherma, Coppa del Mondo spada femminile: cancellata gara a Fujairah per morte sceicco Emirati (Di sabato 14 maggio 2022) E’ stata cancellata la gara di spada femminile della Coppa del Mondo che si sta svolgendo a Fujairah, negli Emirati Arabi, dopo la notizia della morte dello sceicco Khalifa Bin Zayed. Il ministero degli Affari presidenziali ha annunciato 40 giorni di lutto con bandiere a mezz’asta e la sospensione del lavoro nel settore pubblico e privato per tre giorni. Le spadiste azzurre faranno così ritorno in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) E’ stataladidelladelche si sta svolgendo a, negliArabi, dopo la notizia delladelloKhalifa Bin Zayed. Il ministero degli Affari presidenziali ha annunciato 40 giorni di lutto con bandiere a mezz’asta e la sospensione del lavoro nel settore pubblico e privato per tre giorni. Le spadiste azzurre faranno così ritorno in Italia. SportFace.

