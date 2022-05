Roma-Venezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Roma-Venezia, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Entrambe le squadre devono vincere a tutti i costi: i giallorossi vogliono garantirsi l’Europa League dal campionato senza dover vincere la Conference, i lagunari potrebbero giocare già retrocessi, ma se così non sarà vogliono darsi qualche speranza. Si parte all’Olimpico alle ore 20.45. Roma-Venezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la trentasettesima giornata di. Entrambe le squadre devono vincere a tutti i costi: i giallorossi vogliono garantirsi l’Europa League dal campionato senza dover vincere la Conference, i lagunari potrebbero giocare già retrocessi, ma se così non sarà vogliono darsi qualche speranza. Si parte all’Olimpico alle ore 20.45.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. SportFace.

Advertising

pisto_gol : Dopo il rigore inventato da Marinelli in Venezia-Bologna, quello sognato dal Var Banti e concesso da Guida in Fiore… - OfficialASRoma : Grazie per il sostegno, anche di lunedì ???? ??? Ci vediamo sabato sera all'Olimpico per Roma-Venezia #ASRoma - VoceGiallorossa : ??@OfficialASRoma-@VeneziaFC_IT - I duelli del match ???@emitomasini #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaVenezia… - ASRomaBristolUK : RT @ItalianSerieA: ?? Roma vs Venezia, Match Officials Serie A Week 37 ??? Saturday 14 May 2022 ??? Olimpico di Roma Stadium ?? 20:45 ????? R… - TuttoASRoma24 : Streaming Gratis Roma-Venezia: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -