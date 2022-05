Mitragliatrici? Non proprio | ecco cosa manda Mario Draghi a Kiev | uno schiaffo a Joe Biden

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Finora l'Italia ha ceduto all'Ucraina armi per 150 milioni di euro. Il peso del nostro Paese nella partita, come ha sottolineato un rapporto del Kiel Institute, è inferiore a quello di Estonia e Slovacchia. Il governo italiano, a differenza di altri stati, non ha divulgato ufficialmente la lista degli armamenti che prendono il volo per la Polonia, da dove passano la frontiera ucraina. Da Pratica di Mare e da Pisa, aerei da trasporto fanno la spola con la base aerea polacca di Rzeszow, a 70 km dal confine ucraino, ma sui loro carichi ci sono solo illazioni. L'impressione è che l'Italia voglia far mostra, politicamente, di aiutaree di contribuire all'unità dell'Occidente, ma senza far troppo male ai russi. S'è parlato ad esempio diBrowning M2 calibro 12,7 mm, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. È vero che l'età non conta, se ...