Lulù Selassié, appello in lacrime a Manuel Bortuzzo: brividi in diretta TV (Di sabato 14 maggio 2022) Lulù Selassié ha finalmente dato la sua versione riguardo la fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Ha commentato le recenti affermazioni dell’ex fidanzato, facendogli anche un appello in lacrime. Ecco cosa ha detto. Lulù Selassié non ha nascosto di essere ancora innamorata di Manuel Bortuzzo. Ha spiegato che durante la convivenza all’interno del GF Vip L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 14 maggio 2022)ha finalmente dato la sua versione riguardo la fine della relazione con. Ha commentato le recenti affermazioni dell’ex fidanzato, facendogli anche unin. Ecco cosa ha detto.non ha nascosto di essere ancora innamorata di. Ha spiegato che durante la convivenza all’interno del GF Vip L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - CiraTalotti5 : RT @JordeenFairy: “vivere sempre senza giudizi, e ammirare tutto, ammirare tutto” #fairylu @lulu_selassie ????????? - Karencorallo : @stefyorlando Stefy??. purtroppo c'è un forte pregiudizio nei confronti delle sorelle Selassie, incomprensibile. 3 r… - JordeenFairy : “vivere sempre senza giudizi, e ammirare tutto, ammirare tutto” #fairylu @lulu_selassie ????????? - Giuliet67380391 : @lulu_selassie Lulù ricordati sempre... CHI NON TI VUOLE NON TI MERITA!!!... Che la tristezza vola via con le ali… -