L’omicidio più assurdo della storia, l’assassino dormiva | La storia del killer sonnambulo (Di sabato 14 maggio 2022) Un sonnambulo killer? In realtà, esistono almeno una settantina di casi documentati di killer sonnambuli, ovvero di omicidi commessi da persone affette dal noto disturbo del sonno. Il sonnambulismo è un disturbo appartenente al gruppo delle parasonnie. Secondo un recente studio circa il 3% della popolazione mondiale adulta è sonnambula. sonnambulo (web source)Il killer sonnambulo Colui che soffre di sonnambulismo è fisicamente attivo durante il sonno: può muoversi, fare cose e finanche parlare senza esserne cosciente. Può anche uccidere. La prima volta nella storia in cui si parlò di un killer sonnambulo fu nel 1846, quando l’avvocato Rufus Choate difese il suo cliente Albert Tirrell dichiarando che il ... Leggi su curiosauro (Di sabato 14 maggio 2022) Un? In realtà, esistono almeno una settantina di casi documentati disonnambuli, ovvero di omicidi commessi da persone affette dal noto disturbo del sonno. Il sonnambulismo è un disturbo appartenente al gruppo delle parasonnie. Secondo un recente studio circa il 3%popolazione mondiale adulta è sonnambula.(web source)IlColui che soffre di sonnambulismo è fisicamente attivo durante il sonno: può muoversi, fare cose e finanche parlare senza esserne cosciente. Può anche uccidere. La prima volta nellain cui si parlò di unfu nel 1846, quando l’avvocato Rufus Choate difese il suo cliente Albert Tirrell dichiarando che il ...

