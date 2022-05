LIVE MotoGP | GP Francia 2022 in DIRETTA | si comincia con le FP4 | test per il passo gara

(Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Anche per Bagnaia combinazione di gomme media-soft. 13.31 Media all’anteriore e soft al posteriore per Bastianini e Miller. 13.30 INIZIATE LE PROVE LIBERE 4 A LE MANS! 13.29 La quarta sessione di prove libere durerà 30 minuti. Poi alle 14.10 sarà il momento della Q1, alle 14.35 la Q2. 13.28 LE MANS – ULTIMI 10 VINCITORI 2012 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2013 – PEDROSA Dani SPA {Honda} 2014 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2015 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2016 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2017 – VIÑALES Maverick SPA {Yamaha} 2018 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2019 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2020 – PETRUCCI Danilo ITA {Ducati} 2021 – MILLER Jack AUS {Ducati} 13.25 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio dihanno vinto sette differenti Case. Comanda la Honda, con 20 vittorie, ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Livetiming e commento dal circuito di Le Mans - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Livetiming e commento dal circuito di Le Mans - - FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi il sabato pomeriggio del #FrenchGP in diretta dalle PL4 alla Q2 - sportli26181512 : MotoGP, GP Francia: le qualifiche e la pole in diretta live: A Le Mans si decide la griglia di partenza del settimo… - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con -

Domani le gare delle tre classi: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20,alle 14 in diretta su Sky Sporte su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Dopo una settimana di pausa il Motomondiale è ...Intanto questo weekend si corre a Le Mans: GPdomani alle 14 su Sky Sporte Sky Sport Uno e in streaming su ...[Motomondiale] – Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla cronaca diretta della quarta sessione di prove libere e delle ...Settimo appuntamento stagionale per la MotoGp: programma e dove vedere il Gp di Francia, dalle prove libere alle qualifiche. Bastianini ha chiuso le prove al comando ...