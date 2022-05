L’Ecuador rischia sul serio la partecipazione ai mondiali; e l’Italia?

(Di sabato 14 maggio 2022) Il girone sud-americano per le qualificazione aiha visto l’eliminazione clamorosa della forte Colombia, a discapito di Ecuador e Perù (quest’ultima è in attesa di giocare i play-off intercontinetali contro la vincente di Australia-Eau). Gli ecuadoregni hanno conquistato direttamente l’accesso ai, classificandosi quarti nel proprio girone continentale, grazie a 26 punti accumulati tramite L'articolo

Advertising

ecuabot : RT @CalcioWeb: #Mondiali #Qatar2022 Speranze di ripescaggio per Italia e Cile: l'#Ecuador rischia l'esclusione - CalcioWeb : #Mondiali #Qatar2022 Speranze di ripescaggio per Italia e Cile: l'#Ecuador rischia l'esclusione - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Falsa nazionalità: l'Ecuador rischia il Mondiale e l'Italia spera - - infoitsport : Mondiali Qatar, l’Ecuador rischia l’esclusione dopo le accuse del Cile. L’Italia ha speranze? La situazione - ilnapolionline : Falsa nazionalità: l'Ecuador rischia il Mondiale e l'Italia spera - -

'Italia può sperare nel ripescaggio Il puntodi rimanere fuori dai Mondiali in Qatar di fine anno. Dopo'Iran, un altro caso ha travalicato i confini continentali arrivando ...e potrebbe ritrovarsi a zero punti in classifica. In questo modo il Cile avrebbe cinque punti in più. 'Alla Commissione Disciplinare sono state presentate delle accuse circa la ...