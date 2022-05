Highlights e gol Chelsea-Liverpool 0-0 (5-6 dcr): tutti i calci di rigore Fa Cup 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Gli Highlights completi della sfida tra Chelsea e Liverpool, valevole come finale dell’Fa Cup 2021/2022. Due tra i più grandi club della Premier League si sono sfidati nel contesto della coppa nazionale inglese, decisa dopo i tempi supplementari e nel contesto dei calci di rigori. Sebbene entrambe le squadre usualmente vadano in rete con frequenza, in questa occasione reti bianche per 120? e lotteria dei penalty necessaria per decretare un vincitore in ultima istanza. Da segnalare, peraltro, sul tramonto del primo tempo, un infortunio occorso a Mohamed Salah, costretto a lasciare il campo al 33? e inoltre a rischio per la finale di Champions League. Vittoria del Liverpool con rigore decisivo di…; di seguito il video dei migliori momenti di ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Glicompleti della sfida tra, valevole come finale dell’Fa Cup. Due tra i più grandi club della Premier League si sono sfidati nel contesto della coppa nazionale inglese, decisa dopo i tempi supplementari e nel contesto deidi rigori. Sebbene entrambe le squadre usualmente vadano in rete con frequenza, in questa occasione reti bianche per 120? e lotteria dei penalty necessaria per decretare un vincitore in ultima istanza. Da segnalare, peraltro, sul tramonto del primo tempo, un infortunio occorso a Mohamed Salah, costretto a lasciare il campo al 33? e inoltre a rischio per la finale di Champions League. Vittoria delcondecisivo di…; di seguito il video dei migliori momenti di ...

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - sportli26181512 : Udinese-Spezia: video, gol e highlights: La squadra di Thiago Motta vince alla Dacia Arena rimontando la rete di Mo… - sportli26181512 : Empoli-Salernitana 1-1: video, gol e highlights: In Empoli-Salernitana le occasioni non sono mancate e le emozioni… - junews24com : Highlights e Gol Cagliari Juve Primavera: le immagini del match – VIDEO - sportli26181512 : Ascoli-Benevento 0-1: video, gol e highlights: Un gol di Lapadula poco dopo la mezzora regala al Benevento la semif… -