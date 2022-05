Davide Bistrot | forte mal di testa e vomito | muore a 18 anni dopo la visita al pronto soccorso I genitori | «Diteci la verità»

(Di sabato 14 maggio 2022) BELLUNO - «Vogliamo e pretendiamo di sapere la, perché non è giusto morire in questo modo». Barbara Vanz e Paolo Bristot sono idiBristot, il...

Il medico ha omesso di verificare la condizione ematochimica del ragazzo ('nonostante sapesse - aggiungono Barbara e Paolo - chenon si fosse idratato durante e dopo la partita di beach volley'...è morto a 18 anni a Sedico , in provincia di Belluno: una tragedia avvenuta quasi un anno fa, nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2021, e su cui i genitori del giovane chiedono ancora ... Davide Bistrot, forte mal di testa e vomito: muore a 18 anni dopo la visita al pronto soccorso. I genitori: «D Davide Bristot, 18enne di Sedico, morto a casa sua la notte tra il 13 e il 14 luglio 2021 dopo essere stato visitato al Pronto Soccorso di Belluno per un forte mal di testa e vomito. I genitori del ...L’amara verità, emersa di recente, è che sarebbe bastata un’analisi del sangue (forse) per salvargli la vita. Barbara Vanz e Paolo Bristot sono i genitori di Davide Bristot, il 18enne di Sedico morto ...