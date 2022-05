Calcio: Cairo, 'Belotti? Vagnati e il procuratore stanno parlando, molte squadre su Bremer' (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - "Con Belotti il contratto è in scadenza, il direttore sportivo Vagnati e il suo procuratore stanno parlando e anche Juric è intervenuto. Avevo detto che non volevo più parlarne, ma vediamo cosa può accadere". Così il presidente del Torino Urbano Cairo in merito al rinnovo del capitano granata Gleison Bremer. "Per il resto ci sono molte squadre che ronzano attorno a Bremer in particolare e anche ad altri nostri giocatori -aggiunge Cairo a Radio Deejay-. Essendo reduci da annate complicate economicamente, dobbiamo sistemare le cose mantenendo una rosa competitiva". Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - "Conil contratto è in scadenza, il direttore sportivoe il suoe anche Juric è intervenuto. Avevo detto che non volevo più parlarne, ma vediamo cosa può accadere". Così il presidente del Torino Urbanoin merito al rinnovo del capitano granata Gleison. "Per il resto ci sonoche ronzano attorno ain particolare e anche ad altri nostri giocatori -aggiungea Radio Deejay-. Essendo reduci da annate complicate economicamente, dobbiamo sistemare le cose mantenendo una rosa competitiva".

