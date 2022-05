Buffon | «Nel 2018 volevo smettere | poi la chiamata del PSG…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 maggio 2022) Gianluigisvela un retroscena sul possibile ritiro dal mondo del calcio. Parla il portiere del Parma, intervistato da France Football, ha svelato alcuni retroscena sul suo passaggio al Psg e non solo. Le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve riprese da gianlucadiMarzio.com. LA SCELTA DEL PSG – «La paura di trascurare la mia famiglia continuando a giocare è sempre stato il mio primo dubbio. Nelavevo anche deciso di. Poi c’è stata la telefonata del PSG. Ne ho parlato per la prima volta ai miei figli, che non hanno avuto esitazioni. «Vai papà, è così bello che giocherai in una grande squadra», hanno detto. Mi fa capire che per loro è importante avere me come punto di riferimento, sono felici di avere un papà così». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA L'articolo proviene da ...