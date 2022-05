Bonus auto 2022 al via da lunedì 16 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) Sebbene il portale sarà pronto (nelle intenzioni) il 25 maggio, la data è quella di lunedì 16 maggio 2022: da quel momento, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per gli italiani sarà possibile andare in concessionaria e accedere al Bonus auto 2022. Si tratta del primo passo, il primo grande passo verso la volontà del Governo italiano di accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica degli italiani e arriva dopo mesi di dibattito all’interno del Governo e con le parti in causa. Un passo che dovrebbe anche dare respiro a un settore, quello dell’automotive, in crisi e segnato pesantemente dalla pandemia. Con i 650 milioni stanziati per il Bonus auto 2022 (pari risorse sono stanziate per ... Leggi su fmag (Di sabato 14 maggio 2022) Sebbene il portale sarà pronto (nelle intenzioni) il 25, la data è quella di16: da quel momento, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per gli italiani sarà possibile andare in concessionaria e accedere al. Si tratta del primo passo, il primo grande passo verso la volontà del Governo italiano di accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica degli italiani e arriva dopo mesi di dibattito all’interno del Governo e con le parti in causa. Un passo che dovrebbe anche dare respiro a un settore, quello dell’motive, in crisi e segnato pesantemente dalla pandemia. Con i 650 milioni stanziati per il(pari risorse sono stanziate per ...

Advertising

g_bonincontro : RT @Beaoh11: Fatemi capire hanno dato il bonus monopattino per non andare in auto e adesso danno il bonus auto per non andare in monopattin… - Genomalieno : RT @Beaoh11: Fatemi capire hanno dato il bonus monopattino per non andare in auto e adesso danno il bonus auto per non andare in monopattin… - RaphaelStoneho1 : RT @Beaoh11: Fatemi capire hanno dato il bonus monopattino per non andare in auto e adesso danno il bonus auto per non andare in monopattin… - emazzzzzzzz : RT @Beaoh11: Fatemi capire hanno dato il bonus monopattino per non andare in auto e adesso danno il bonus auto per non andare in monopattin… - livic751 : RT @Beaoh11: Fatemi capire hanno dato il bonus monopattino per non andare in auto e adesso danno il bonus auto per non andare in monopattin… -