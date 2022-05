Alta velocità. Giovannini: “Prioritario completarla in breve tempo al Sud” (Di sabato 14 maggio 2022) “La scelta storica del Governo per il Sud è quella di completare l’ Alta velocità e l’ Alta capacità, anche per le merci, da Salerno a Reggio Calabria”, Così il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini, parlando con i giornalisti al Forum “Verso Sud” in corso a Sorrento. “Questo – ha aggiunto Giovannini – cambierà radicalmente il collegamento di questa parte importante dell’ Italia al resto del Paese”. “Non si tratta solo di realizzare la dorsale tirrenica,- ha aggiunto Giovannini – perchè le priorità sono due progetti: la Battipaglia-Tarsia, che consente di aver un collegamento verso Taranto, attraverso Battipaglia – Metaponto – Taranto, che vuole dire collegare lo Jonio e l’Adriatico con il Tirreno. Il secondo progetto Prioritario è la Napoli-Bari, che ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) “La scelta storica del Governo per il Sud è quella di completare l’e l’capacità, anche per le merci, da Salerno a Reggio Calabria”, Così il ministro per le Infrastrutture Enrico, parlando con i giornalisti al Forum “Verso Sud” in corso a Sorrento. “Questo – ha aggiunto– cambierà radicalmente il collegamento di questa parte importante dell’ Italia al resto del Paese”. “Non si tratta solo di realizzare la dorsale tirrenica,- ha aggiunto– perchè le priorità sono due progetti: la Battipaglia-Tarsia, che consente di aver un collegamento verso Taranto, attraverso Battipaglia – Metaponto – Taranto, che vuole dire collegare lo Jonio e l’Adriatico con il Tirreno. Il secondo progettoè la Napoli-Bari, che ...

Advertising

LeFrecce : Con #FrecciaLive, Tutto Accade…ad Alta Velocità! @AmorosoOF è salita a bordo per condividere con noi tutte le emozi… - FilippoGiov : Questo su linea alta velocità: ci vuole più Pnrr - LittorioItalian : Armamento rapido è interamente dotata di state-of-the-art corazzata ad alta velocità. Sorella di Roma insieme, vi ringrazio molto. - GianmarcoBorgh1 : @intuslegens Infatti una vera pandemia ci sarebbero stati morti per le strade e vicoli! Invece gli unici morti sull… - Jonghosono_ : RT @YE0SVNG: andare in giro con i finestrini abbassati, musica altissima e ad alta velocità >>>>> -