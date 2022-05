Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022)DEL 13 MAGGIO15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA. DISAGI POI SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO DA VIA DEL FORO ITALICO ALLO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE SULLA PONTINA SI PROCEDE IN COLONNA, QUESTA VOLTA PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO ...