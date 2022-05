Uomini e Donne, Armando Incarnato rivela che età dovrebbe avere la sua donna ideale: la risposta sorprende (Di venerdì 13 maggio 2022) Sta per finire un’altra edizione di Uomini e Donne e tra i Cavalieri del Trono Over che più hanno fatto discutere, anche quest’anno, c’è il vulcanico napoletano Armando Incarnato. Intervistato dal settimanale ufficiale della trasmissione, Armando ha fatto un bilancio di questo ultimo anno passato in trasmissione e ha affermato di essere soddisfatto, in quanto è riuscito a “scansare vari fossi”. Incarnato ha poi raccontato che in nessuna delle Donne che ha frequentato in questa edizione c’era quella giusta per lui e ha aggiunto che se mai fosse uscito dal programma con una di loro avrebbe perso la voglia di cercare ancora l’amore. In questa edizione, poi, il Cavaliere si è più volte scontrato con alcuni Uomini del parterre, in particolar modo con ... Leggi su isaechia (Di venerdì 13 maggio 2022) Sta per finire un’altra edizione die tra i Cavalieri del Trono Over che più hanno fatto discutere, anche quest’anno, c’è il vulcanico napoletano. Intervistato dal settimanale ufficiale della trasmissione,ha fatto un bilancio di questo ultimo anno passato in trasmissione e ha affermato di essere soddisfatto, in quanto è riuscito a “scansare vari fossi”.ha poi raccontato che in nessuna delleche ha frequentato in questa edizione c’era quella giusta per lui e ha aggiunto che se mai fosse uscito dal programma con una di loro avrebbe perso la voglia di cercare ancora l’amore. In questa edizione, poi, il Cavaliere si è più volte scontrato con alcunidel parterre, in particolar modo con ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - Corriere : 'Di una cosa le afghane sono consapevoli: non sarà l’Occidente a salvarle. La resistenza è nelle loro mani e in que… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - sophiozz : Spoiler: funziona così anche per altri programmi tv. A Uomini e Donne si va tramite agenzia e via dicendo - Frances20430371 : @uominiedonne Ultime Notizie Da Mediaset Dalla Prossima Edizione La Trasmissione Cambia Titolo Non Si Chiamerà Più… -