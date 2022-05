Ultime Notizie Roma del 13-05-2022 ore 20:10 (Di venerdì 13 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale auguri di una buona serata o meno ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale in studio dal 13 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli in Unione Europea ad eccezione dell’Italia e quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza di viaggi sfilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’ agenzia Europea per la sicurezza aerea i dispositivi di protezione resta comunque fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce ti leggi nelle linee guida resta una delle difese migliori contro la trasmissione del covid novità non vale per i Paesi nei quali resta vigente l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto la guerra in Ucraina entra nel tuo settantanovesimo giorno il vice ministro agli affari interni ucraino yemenin ha fermato che nella regione di kharkiv e l’esercito Russo ha ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022)dailynews radiogiornale auguri di una buona serata o meno ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale in studio dal 13 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli in Unione Europea ad eccezione dell’Italia e quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza di viaggi sfilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’ agenzia Europea per la sicurezza aerea i dispositivi di protezione resta comunque fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce ti leggi nelle linee guida resta una delle difese migliori contro la trasmissione del covid novità non vale per i Paesi nei quali resta vigente l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto la guerra in Ucraina entra nel tuo settantanovesimo giorno il vice ministro agli affari interni ucraino yemenin ha fermato che nella regione di kharkiv e l’esercito Russo ha ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - EleonoraGalafa1 : RT @pidioiscariota: Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante: il cordoglio degli amici #vianantro ...professoressa - RedazioneDedalo : Palermo – Informagiovani: Maxi bando dell'esercito per 7200 volontari -