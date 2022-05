Ultime Notizie – Juve, scintille Allegri-Nedved: tifo bianconero si spacca (Di venerdì 13 maggio 2022) Tensione alla Juve dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport raccontano un post-partita acceso, con ‘scintille’ tra il vicepresidente Pavel Nedved e l’allenatore Massimiliano Allegri per la gestione delle sostituzioni. La Juve, avanti 2-1 al 55?, ha cambiato assetto arretrando il baricentro e lasciando campo all’Inter, che ha pareggiato all’80’ con un discusso rigore assegnato a Lautaro e ha preso il largo nei supplementari con la doppietta di Perisic. Il quadro delineato dai quotidiani rimbalza sui social e spacca la tifoseria bianconera, costretta a digerire la prima stagione senza trofei dal 2011. C’è chi si schiera dalla parte di Nedved, bocciando la gestione tecnica di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Tensione alladopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport raccontano un post-partita acceso, con ‘’ tra il vicepresidente Pavele l’allenatore Massimilianoper la gestione delle sostituzioni. La, avanti 2-1 al 55?, ha cambiato assetto arretrando il baricentro e lasciando campo all’Inter, che ha pareggiato all’80’ con un discusso rigore assegnato a Lautaro e ha preso il largo nei supplementari con la doppietta di Perisic. Il quadro delineato dai quotidiani rimbalza sui social elaseria bianconera, costretta a digerire la prima stagione senza trofei dal 2011. C’è chi si schiera dalla parte di, bocciando la gestione tecnica di ...

