Ultime Notizie – Internazionali d’Italia 2022 | Sinner eliminato e Tsitsipas in semifinale

Jannik Sinner non supera i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2022 di tennis in corso a Roma al Foro Italico. L'azzurro è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in due ore e 27 minuti di gioco. Sul match point gara interrotta per alcuni minuti per il malore di uno spettatore sulle tribune. Il greco in semifinale al Foro Italico affronterà il tedesco Alexander Zverev.

