Traffico Roma del 13-05-2022 ore 18:00 (Di venerdì 13 maggio 2022) Luceverde Roma da Simone cercherà Bentrovati a questo aggiornamento una buona serata Un incidente su Corso Francia verso il quartiere Flaminio abbiamo rallentamenti intanto nella zona del Foro Italico e di Ponte Milvio il Traffico si tratta anche di spostamenti in uscita dal Foro Italico per l’Internazionale di tennis da Ponte Milvio che poi entra sulla tangenziale trova code per Traffico intenso verso la Salaria a Trastevere difficoltà di circolazione sul lungotevere Gianicolense mentre tra il Colosseo e l’esquilino abbiamo disagi tra via Labicana e Viale Manzoni Traffico intenso in uscita da Roma code e rallentamenti entrati della Cassia della Cassia bis nella zona sud Code in tratti della Laurentina dell’ardeatina si tratta di ripercussioni per le difficoltà di circolazione sulla Pontina disagi a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) Luceverdeda Simone cercherà Bentrovati a questo aggiornamento una buona serata Un incidente su Corso Francia verso il quartiere Flaminio abbiamo rallentamenti intanto nella zona del Foro Italico e di Ponte Milvio ilsi tratta anche di spostamenti in uscita dal Foro Italico per l’Internazionale di tennis da Ponte Milvio che poi entra sulla tangenziale trova code perintenso verso la Salaria a Trastevere difficoltà di circolazione sul lungotevere Gianicolense mentre tra il Colosseo e l’esquilino abbiamo disagi tra via Labicana e Viale Manzoniintenso in uscita dacode e rallentamenti entrati della Cassia della Cassia bis nella zona sud Code in tratti della Laurentina dell’ardeatina si tratta di ripercussioni per le difficoltà di circolazione sulla Pontina disagi a ...

