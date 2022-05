Tennis: Internazionali Bnl, Djokovic batte Auger-Aliassime, domani sfiderà Ruud (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Con la vittoria in tarda serata sul canadese Felix Auger-Aliassime, con il punteggio di 7-5 7-6(1), il numero uno del mondo Novak Djokovic raggiunge le semifinali degli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 stagionale, e va a completare il tabellone delle semifinali dove domani sfiderà il norvegese Casper Ruud che in precedenza aveva sconfitto il canadese Denis Shapovalov, che ieri aveva battuto a sorpresa Rafa Nadal. L'altra semifinale vedrà contrapporsi il greco Stefanos Tsitsipas, che in mattinata ha eliminato nei quarti l'azzurro Jannik Sinner, e il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due. Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Con la vittoria in tarda serata sul canadese Felix, con il punteggio di 7-5 7-6(1), il numero uno del mondo Novakraggiunge le semifinali deglid'Italia, quinto Masters 1000 stagionale, e va a completare il tabellone delle semifinali doveil norvegese Casperche in precedenza aveva sconfitto il canadese Denis Shapovalov, che ieri aveva battuto a sorpresa Rafa Nadal. L'altra semifinale vedrà contrapporsi il greco Stefanos Tsitsipas, che in mattinata ha eliminato nei quarti l'azzurro Jannik Sinner, e il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due.

Advertising

SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - repubblica : Tennis, Jannik Sinner battuto agli Internazionali d'Italia da Tsitsipas: combattuto il primo set al tie break, poi… - sportmediaset : Troppo Tsitsipas per Sinner: l'azzurro saluta Roma tra gli applausi #IBI22 #Tennis #Roma #Sinner #Tsitsipas… - SILVIA79FREE : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali - Luxgraph : Internazionali, Djokovic show con Auger-Aliassime: c'è Ruud in semifinale -