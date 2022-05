Sport in tv oggi (venerdì 13 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) oggi venerdì 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Prosegue il Giro d’Italia, la settima tappa in Basilicata potrebbe rimescolare le carte. Inizia il fine settimana riservato alla MotoGP con le prove libere del GP di Francia. Si entra nel vivo agli Internazionali d’Italia, il grande tennis continua la sua corsa a Roma con i quarti di finale: il nostro Jannik Sinner sarà chiamato all’impresa contro il greco Stefanos Tsitsipas. Assolutamente da non perdere la Diamond League di atletica a Doha, in gara anche Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu. Incomincia il weekend di gara per Valentino Rossi, la boxe propone il rovente derby dei supermedi tra Daniele Scardina e Giovanni De Carolis per il titolo intercontinentale WBO. Poi la gara-1 della finale scudetto di pallanuoto femminile, il golf, i Mondiali di hockey ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022)13ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Giro d’Italia, la settima tappa in Basilicata potrebbe rimescolare le carte. Inizia il fine settimana riservato alla MotoGP con le prove libere del GP di Francia. Si entra nel vivo agli Internazionali d’Italia, il grande tennis continua la sua corsa a Roma con i quarti di finale: il nostro Jannik Sinner sarà chiamato all’impresa contro il greco Stefanos Tsitsipas. Assolutamente da non perdere la Diamond League di atletica a Doha, in gara anche Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu. Incomincia il weekend di gara per Valentino Rossi, la boxe propone il rovente derby dei supermedi tra Daniele Scardina e Giovanni De Carolis per il titolo intercontinentale WBO. Poi la gara-1 della finale scudetto di pallanuoto femminile, il golf, i Mondiali di hockey ...

