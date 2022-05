Scontro in casa 5Stelle, ma Conte nega: “Nessun problema con Di Maio, è il nostro ministro” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Siamo al terzo decreto per l’invio di armi. Adesso però siamo a due mesi e mezzo dal conflitto, credo che ora sia necessario maturare una più elaborata strategia. Non solo da parte dell’Italia ma da parte della Ue”. Giuseppe Conte, davanti alla stampa estera prende ancora una volta le distanze dalla linea interventista di Palazzo Chigi. Anche se giura di non volere crisi di governo. Anzi dice che negli Usa Mario Draghi fa fatto il suo dovere. “Prendo atto che le dichiarazioni fatte dal premier a Washington sono molto vicine alle posizioni che ho tenuto”. Insomma il leader dei 5Stelle, che non brilla per umiltà, si autoproclama vincitore. Draghi avrebbe ammorbidito la sua posizione per ‘merito’ del pressing grillino? Conte: Draghi negli Usa vicino alle nostre posizioni “Sono fiducioso che anche le altre forze politiche e tutto il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) “Siamo al terzo decreto per l’invio di armi. Adesso però siamo a due mesi e mezzo dal conflitto, credo che ora sia necessario maturare una più elaborata strategia. Non solo da parte dell’Italia ma da parte della Ue”. Giuseppe, davanti alla stampa estera prende ancora una volta le distanze dalla linea interventista di Palazzo Chigi. Anche se giura di non volere crisi di governo. Anzi dice che negli Usa Mario Draghi fa fatto il suo dovere. “Prendo atto che le dichiarazioni fatte dal premier a Washington sono molto vicine alle posizioni che ho tenuto”. Insomma il leader dei, che non brilla per umiltà, si autoproclama vincitore. Draghi avrebbe ammorbidito la sua posizione per ‘merito’ del pressing grillino?: Draghi negli Usa vicino alle nostre posizioni “Sono fiducioso che anche le altre forze politiche e tutto il ...

