Samantha Cristoforetti ospite alla finale Eurovision: si collegherà dallo spazio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 14 maggio, in occasione dell'appuntamento conclusivo della kermesse canora, da Torino è previsto un collegamento speciale con l'astronauta. Che ha anche pubblicato il primo TikTok nella storia realizzato in orbita. L'articolo proviene da DireDonna.

