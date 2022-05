Roma: dal 18/05 al via campagna abbonamenti (Di venerdì 13 maggio 2022) A due partite dal termine del campionato la Roma già pensa al futuro e lancia la nuova campagna abbonamenti per la stagione 22 - 23. Dal 18 maggio alle 18, infatti, scatterà la prima fase, quella di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) A due partite dal termine del campionato lagià pensa al futuro e lancia la nuovaper la stagione 22 - 23. Dal 18 maggio alle 18, infatti, scatterà la prima fase, quella di ...

Advertising

OptaPaolo : 8 - L'Inter ha vinto la sua ottava Coppa Italia, la prima dal 2010/11, superando la Lazio a quota sette - solo Juve… - pisto_gol : Dopo il rigore inventato da Marinelli in Venezia-Bologna, quello sognato dal Var Banti e concesso da Guida in Fiore… - CarloCalenda : Non possiamo (purtroppo) liberarci subito dal gas russo e ci serve il nucleare. @Azione_it, che correrà da sola e s… - emanugi07 : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali - Romanismo2 : Bremer, Matic, Dybala e Mourinho porta la Roma in Champions a novembre e vince il campionato a gennaio. (con una si… -