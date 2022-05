Quando Musk aveva annunciato pubblicamente un’altra acquisizione e in realtà non se ne è fatto niente (Di venerdì 13 maggio 2022) Pochi minuti fa vi abbiamo parlato dell’ultima trovata di Elon Musk ovvero della sua dichiarazione in merito all’accordo per l’acquisto di Twitter che ora è «temporaneamente sospeso», dopo che il social ha dichiarato che gli account falsi o spam costituivano meno del 5% dei suoi 226 milioni di utenti attivi ogni giorno. L’imprenditore, tramite il suo profilo Twitter ha pubblicato un collegamento ad un rapporto Reuters del 2 maggio sul deposito di Twitter, dichiarando di voler vedere i calcoli dell’azienda: «La trattativa Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». In realtà, però, se si guarda al passato, Musk è famoso per annunciare notizie e acquisizioni fake per, poi, ritirarle. Così, un ex editore digitale della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 13 maggio 2022) Pochi minuti fa vi abbiamo parlato dell’ultima trovata di Elonovvero della sua dichiarazione in merito all’accordo per l’acquisto di Twitter che ora è «temporaneamente sospeso», dopo che il social ha dichiarato che gli account falsi o spam costituivano meno del 5% dei suoi 226 milioni di utenti attivi ogni giorno. L’imprenditore, tramite il suo profilo Twitter ha pubblicato un collegamento ad un rapporto Reuters del 2 maggio sul deposito di Twitter, dichiarando di voler vedere i calcoli dell’azienda: «La trattativa Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». In, però, se si guarda al passato,è famoso per annunciare notizie e acquisizioni fake per, poi, ritirarle. Così, un ex editore digitale della ...

