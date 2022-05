Pontecagnano | appuntamento con Eshkol Nevo al Museo Archeologico

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFaiano (Sa) – La felicità la rivoluzione. Questo il tema della decima edizione del festival Salerno Letteratura che si terrà dal 18 al 25 giugno. In attesa della conferenza stampa, nella quale sarà reso noto un ricco ed articolato programma che vede presenti circa duecento autori, giovedì 19 maggio alle 18.30, presso l’auditorium delnazionale disi terrà un’anteprima con, autore di Le vie dell’Eden (Neri Pozza), organizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, alla presenza di Paolo Di Paolo, co-direttore artistico insieme a Gennaro Carillo, della direttrice organizzativa Ines Mainieri, della Direttrice della Direzione regionale Musei Campania Marta Ragozzino e della direttrice ...

