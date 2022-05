Nato, Erdogan: 'L'ingresso di Svezia e Finlandia sarebbe un errore. Ospitano terroristi del Pkk' (Di venerdì 13 maggio 2022) La Turchia si schiera contro l'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia: sarebbe un 'errore' come quello dell'ingresso della Grecia nell'Alleanza Atlantica, ha detto il presidente turco Recep Tayyip ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) La Turchia si schiera contro l'nelladiun '' come quello dell'della Grecia nell'Alleanza Atlantica, ha detto il presidente turco Recep Tayyip ...

Advertising

martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - TgLa7 : #Erdogan contrario a #Finlandia e #Svezia nella #NATO 'Ospitano terroristi del Pkk, sarebbe un errore come la Gre… - martaottaviani : #Erdogan come sempre usa il #pjj e #gulen per dare contro ad ammissione #finlandia e #svezia in #Nato. sereno tutti… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Erdogan contrario a Finlandia e Svezia nella Nato. Putin sente Scholz: “È l’Ucraina a bloccare i negoziati” [Segui la… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Erdogan contrario a Finlandia e Svezia nella Nato. Putin sente Scholz: “È l’Ucraina a bloccare i negoziati” [Segui la… -