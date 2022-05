Moto2, risultati FP1 GP Francia 2022: Somkiat Chantra chiude in vetta, ottimo Manzi 3°, Vietti cade è 6°, Arbolino solo 16° (Di venerdì 13 maggio 2022) Somkiat Chantra ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2022. Sullo storico tracciato di Le Mans la classe mediana ha visto 40 minuti di lavoro intenso sfruttando il sole pieno (una rarità da queste parti) e temperature addirittura superiori ai 20°, per trovare il giusto feeling con le rispettive moto. Da questo scenario è emerso di prepotenza il duo composto dal thailandese del team Kalex Idemitsu Asia con il tempo di 1:36.108 e lo spagnolo Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:36.263 a 155 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si fanno ben più corposi. Al terzo posto, per esempio, troviamo il nostro Stefano Manzi (Kalex Yamaha VR46 Master Camp) con un gap di mezzo secondo esatto dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022)ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di. Sullo storico tracciato di Le Mans la classe mediana ha visto 40 minuti di lavoro intenso sfruttando il sole pieno (una rarità da queste parti) e temperature addirittura superiori ai 20°, per trovare il giusto feeling con le rispettive moto. Da questo scenario è emerso di prepotenza il duo composto dal thailandese del team Kalex Idemitsu Asia con il tempo di 1:36.108 e lo spagnolo Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:36.263 a 155 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si fanno ben più corposi. Al terzo posto, per esempio, troviamo il nostro Stefano(Kalex Yamaha VR46 Master Camp) con un gap di mezzo secondo esatto dalla ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del #TeamAsia davanti ad #AugustoFernandez - - motograndprixit : #Moto2 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del #TeamAsia davanti ad #AugustoFernandez - - MotorcycleSp : All'inizio di questa settimana, Speed Up ha annunciato la partenza di Romano Fenati dal suo team Mot... #MotoGP… - Bertolca10 : Ancora tegola per Romano #Fenati in #Moto2, tre anni fa silurato per una frenata improvvisa all'avversario. Licenzi… -