Mi sentivo un fallito Maja | l' ossessione per i debiti e la strage

(Di venerdì 13 maggio 2022) Alessandro, autore dellanella villetta di Samarate, è stato interrogato dal gip. La confessione: "Miun. Non so cosa è successo"

- continua sotto - 'Miun, responsabile di non poter garantire lo stesso tenore di vita alla famiglia in futuro, non so perché ho agito cosi', ha affermato il 57 enne ricoverato nel ...Alessandro Maja ha ammesso il proprio omicidio perpetrato ai danni della moglie e della figlia a Samarate: "Miun" Alessandro Maja ha ammesso di aver compiuto la terribile strage famigliare di Samarate , nella provincia di Varese. L'uomo ha ucciso la moglie Stefania Pivetta , di 56 anni, e la ...Alessandro Maja, autore della strage nella villetta di Samarate, è stato interrogato dal gip. La confessione: "Mi sentivo un fallito. Non so cosa è successo" ...La difesa ha già chiesto che sia sottoposto a perizia psichiatrica Durante l’interrogatorio di garanzia, Alessandro Maja ha ammesso di aver ucciso brutalmente la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e l ...