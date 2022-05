LIVE Sinner-Tsitsipas 0-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto del greco. 0-2 BREAK Tsitsipas IN AVVIO! Sinner perde subito il turno di servizio. 30-40 PALLA BREAK IMMEDIATA PER Tsitsipas! 30-30 DURISSIMO CONFRONTO VINTO DA Sinner! Termina fuorigiri il rovescio di Tsitsipas da fondoCampo 15-30 Servizio e diritto diagonale lungo di Sinner. 15-15 Scappa via il diritto in uscita dal servizio per l’azzurro. 15-0 Ottima diagonale di rovescio vinta da Sinner. 0-1 Tsitsipas comincia a fatica il match al servizio. AD-40 Servizio e diritto a sventaglio del classe 1998. 40-40 Errore in uscita dal servizio del tennista ellenico. 40-30 Risposta lunga di Sinner. 30-30 Servizio e ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e diritto del greco. 0-2 BREAKIN AVVIO!perde subito il turno di servizio. 30-40 PALLA BREAK IMMEDIATA PER! 30-30 DURISSIMO CONFRONTO VINTO DA! Termina fuorigiri il rovescio dida fondo15-30 Servizio e diritto diagonale lungo di. 15-15 Scappa via il diritto in uscita dal servizio per l’azzurro. 15-0 Ottima diagonale di rovescio vinta da. 0-1a fatica il match al servizio. AD-40 Servizio e diritto a sventaglio del classe 1998. 40-40 Errore in uscita dal servizio del tennista ellenico. 40-30 Risposta lunga di. 30-30 Servizio e ...

