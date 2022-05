LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: Miller comanda la FP1, 2° Quartararo e 7° Bagnaia (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34: Bagnaia costretto a rialzare la moto in curva-6 per la caduta di OLIVEira (KTM). 10.33: Quartararo si porta in seconda posizione a 0.068 da Miller, mentre Bagnaia è ottavo a 0.411. 10.32. Zarco si inserisce tra Quartararo e Bagnaia, il francese è settimo a 0.272, con Pecco ora ottavo. 10.31: Aprilia velocissima nei primi due settori con Aleix Espargaro, ma poi nel t-3 e nel t-4 ci sono problemi. 10.30: Si scuote Bagnaia che si porta in settima posizione 0.411, mentre caduta per Franco Morbidelli in 20ma piazza 1.132. 10.29: Grande difficoltà per Marc Marquez 11° a 0.513, con salvataggio pazzesco in pista, ma tanti problemi in frenata con la Honda. 10.27: Di seguito ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34:costretto a rialzare la moto in curva-6 per la caduta di Oira (KTM). 10.33:si porta in seconda posizione a 0.068 da, mentreè ottavo a 0.411. 10.32. Zarco si inserisce tra, il francese è settimo a 0.272, con Pecco ora ottavo. 10.31: Aprilia velocissima nei primi due settori con Aleix Espargaro, ma poi nel t-3 e nel t-4 ci sono problemi. 10.30: Si scuoteche si porta in settima posizione 0.411, mentre caduta per Franco Morbidelli in 20ma piazza 1.132. 10.29: Grande difficoltà per Marc Marquez 11° a 0.513, con salvataggio pazzesco in pista, ma tanti problemi in frenata con la Honda. 10.27: Di seguito ...

