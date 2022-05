LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Bouwman vince a Potenza, 3° Formolo, 4° Dumoulin (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Juan Pedro Lopez ha conservato la maglia rosa. 17.12 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Bouwman Koen Jumbo-Visma 5:12:30 2 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 0:023 Formolo Davide UAE Team Emirates 0:02 4 Dumoulin Tom Jumbo-Visma 0:195 VILLELLA Davide Cofidis 2:25 6 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 2:597 ALBANESE vincenzo EOLO-Kometa 2:59 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:59 9 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2:59 10 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 2:59 17.09 Bouwman torna a vincere dopo quasi 5 anni dalla tappa incamerata al Giro del Delfinato 2017. Oggi è la seconda perla della carriera per l’olandese. 17.07 Arriva il gruppo principale con Landa, Almeida e Kämna davanti. 3’00” di ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Juan Pedro Lopez ha conservato la maglia rosa. 17.12 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Koen Jumbo-Visma 5:12:30 2 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 0:023Davide UAE Team Emirates 0:02 4Tom Jumbo-Visma 0:195 VILLELLA Davide Cofidis 2:25 6 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 2:597 ALBANESEnzo EOLO-Kometa 2:59 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:59 9 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2:59 10 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 2:59 17.09torna are dopo quasi 5 anni dalla tappa incamerata aldel Delfinato 2017. Oggi è la seconda perla della carriera per l’olandese. 17.07 Arriva il gruppo principale con Landa, Almeida e Kämna davanti. 3’00” di ...

