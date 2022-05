Lazio, Pedullà: “Cena tra Sarri e Lotito per il futuro” (Di venerdì 13 maggio 2022) Lazio, PEDULLA- Il giornalista di SportItalia con un Tweet ha sancito l’inizio della nuova stagione della Lazio per Pedullà. LE SUE PAROLE “Cena in corso tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri”, è questo quanto scrive su Twitter l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. A due giornate dalla fine del campionato, e con una stagione da programmare, presidente e allenatore si sono ritrovati a mangiare insieme per “parlare di futuro”. Oltre ai movimenti da fare in ottica calciomercato e da concordare prima che la sessione abbia inizio, c’è da chiarire anche la situazione relativa alla permanenza di Sarri a Roma. Dopo l’annuncio del rinnovo in occasione della Cena di Natale, tutto è sembrato esser messo in stand-by, e ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022), PEDULLA- Il giornalista di SportItalia con un Tweet ha sancito l’inizio della nuova stagione dellaper. LE SUE PAROLE “in corso tra Claudioe Maurizio”, è questo quanto scrive su Twitter l’esperto di calciomercato Alfredo. A due giornate dalla fine del campionato, e con una stagione da programmare, presidente e allenatore si sono ritrovati a mangiare insieme per “parlare di”. Oltre ai movimenti da fare in ottica calciomercato e da concordare prima che la sessione abbia inizio, c’è da chiarire anche la situazione relativa alla permanenza dia Roma. Dopo l’annuncio del rinnovo in occasione delladi Natale, tutto è sembrato esser messo in stand-by, e ...

