L’avanzata russa nel Donbass va a rilento (Di venerdì 13 maggio 2022) Molto di più di quanto si aspettava la Russia, e ora stanno anche arrivando nuove armi dall'Occidente Leggi su ilpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Molto di più di quanto si aspettava la Russia, e ora stanno anche arrivando nuove armi dall'Occidente

Advertising

maurimol79 : RT @ilpost: L’avanzata russa nel Donbass va a rilento - ilpost : L’avanzata russa nel Donbass va a rilento - marynelcastel : RT @domingorocca: #Piazzapulita alla fine il battaglione #azov teneva in ostaggio i civili per rallentare l'avanzata russa??? Detto da una… - Rosyfree74 : RT @domingorocca: #Piazzapulita alla fine il battaglione #azov teneva in ostaggio i civili per rallentare l'avanzata russa??? Detto da una… - marino29b : RT @domingorocca: #Piazzapulita alla fine il battaglione #azov teneva in ostaggio i civili per rallentare l'avanzata russa??? Detto da una… -

Gli Usa: 'Sosterremo l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato'. Mosca minaccia di tagliare il gas Ma la pace - sottolinea - è quella che vorranno gli ucraini' 07:58 La battaglia lungo sul fiume a Lugansk, Kiev resiste Le forze ucraine continuano a respingere l'avanzata russa attraverso il fiume ... A nord di Kharkiv: l'asilo dei bambini perduti ...è stato uno dei primi paesini a essere occupato dall'avanzata ...è stato uno dei primi paesini a essere occupato dall'avanzata russa. ... senza minacciare nessuno, senza costringere nessuno a lasciare l'... Il Post Ma la pace - sottolinea - è quella che vorranno gli ucraini' 07:58 La battaglia lungo sul fiume a Lugansk, Kiev resiste Le forze ucraine continuano a respingereattraverso il fiume ......è stato uno dei primi paesini a essere occupato dall'...è stato uno dei primi paesini a essere occupato dall'. ... senza minacciare nessuno, senza costringere nessuno a lasciare'... L’avanzata russa nel Donbass va a rilento