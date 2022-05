(Di venerdì 13 maggio 2022) «Il dottor Nicolaè un, nessuno può mettere in dubbio la sua conoscenza profonda del fenomeno ‘ndrangheta nelle sue ramificazioni anche internazionali, e certo questo lo ha esposto e lo sta esponendo a minacce gravissime di attentati alla sua vita». Lo dichiara in una nota Amedeo, ex deputato di Napoli, PresidenteSud.sulle manifestazioni organizzate a Catanzaro «Ma le manifestazioni organizzate a Catanzaro – spiega – da molte organizzazioni autodefinitesi, con ampio risalto dai media, “scorta civica”, hanno poco a che fare con il ripararlo dalle minacce purtroppo reali. I connotati di queste manifestazioni, che certo faranno piacere a, hanno una motivazione puramente ideologica. Lo slogan ...

Advertising

SecolodItalia1 : Laboccetta (Polo Sud): «Gratteri procuratore coraggioso ma la storia di Falcone è tutt’altra cosa»… - Spraynews1 : @ALaboccetta : 'Lo slogan #Gratteri= #Falcone preparato da giorni ha due caratteristiche: è una falsificazione stor… - Spraynews1 : @ALaboccetta : 'Gli industriali napoletani che hanno voluto come Presidente il @CostanzoJannottiPecci. Una scelta d… -

ROMA on line

Lo dichiara Amedeo, presidente dell'associazione culturaleSud ed ex deputato di centrodestra. "È proprio questo insopportabile clima - prosegue- che fa male a tutti. E ...È quanto ha dichiarato in una nota Amedeo, presidente dell'associazioneSud ed ex deputato. "Abbraccio affettuosamente la sua bella famiglia" , ha aggiuntopromettendo che ... Centrodestra, Laboccetta: «Serve manifesto fondato sulla cultura» Laboccetta: «Mi compiaccio con gli industriali napoletani che hanno voluto come Presidente il Dottor Costanzo Jannotti Pecci» ...Il Comitato per Pittelli fa sapere che "dalla perquisizione di oggi non è sortito nulla e non si è provveduto a sequestrare alcun materiale compromettente" ...