Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 13 maggio? I sondaggi (Di venerdì 13 maggio 2022) La sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda oggi venerdì 13 maggio, vede al televoto Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Marialaura De Vitis. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare Playa Renovada e il resto del gruppo per raggiungere Playa Sgamada, la spiaggia abitata dai naufraghi eliminati al televoto settimanale. In seguito, Ilary Blasi lancerà un televoto flash che porterà all’eliminazione definitiva del concorrente che prenderà meno voti dal pubblico da casa. Di seguito i risultati dei sondaggi sul televoto della puntata di oggi venerdì 13 maggio dell’Isola dei Famosi. sondaggi sul televoto della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 13 maggio 2022) La sedicesima puntata dell’dei, in ondavenerdì 13, vede al televoto Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Marialaura De Vitis. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare Playa Renovada e il resto del gruppo per raggiungere Playa Sgamada, la spiaggia abitata dai naufraghi eliminati al televoto settimanale. In seguito, Ilary Blasi lancerà un televoto flash che porterà all’eliminazione definitiva del concorrente che prenderà meno voti dal pubblico da casa. Di seguito i risultati deisul televoto della puntata divenerdì 13dell’deisul televoto della sedicesima puntata dell’dei...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 13 maggio? I sondaggi #isola #IsoladeiFamosi - Antizanz : RT @assurdistan: Colpita un'altra nave russa all'Isola dei Serpenti, ora conosciuta come il triangolo delle Bermude russo. Putin, nel fra… - infoitcultura : L'Isola dei Famosi in lutto: 'Trovati morti in casa, una strage' | Naufrago sconvolto - infoitcultura : Isola dei Famosi, nuovi concorrenti? “Tre uomini…”, cosa è emerso finora -