Isola 2022, caos in spiaggia: una naufraga ha sputato nel riso di un compagno? (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante l’uscita di scena di Clemente Russo e Laura Maddaloni, la situazione all’Isola dei Famosi 2022 sembrerebbe ancora piuttosto tesa. In questi giorni non sono mancate le discussioni tra i naufraghi, specie tra Roger e Guendalina e tra Blind e Carmen Di Pietro. I motivi sono sempre gli stessi: cibo ed organizzazione che non piace a tutti. Tuttavia, una segnalazione apparsa nei forum del reality sarebbe a dir poco seria se fosse confermata. Non a caso, si parla di un bruttissimo gesto. Isola dei Famosi 2022: tensioni in spiaggia In attesa di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, l’attenzione si è focalizzata su una lite scoppiata in queste ore. Nel bel mezzo della cena, infatti, le telecamere hanno ripreso una discussione tra i naufraghi. Il motivo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante l’uscita di scena di Clemente Russo e Laura Maddaloni, la situazione all’dei Famosisembrerebbe ancora piuttosto tesa. In questi giorni non sono mancate le discussioni tra i naufraghi, specie tra Roger e Guendalina e tra Blind e Carmen Di Pietro. I motivi sono sempre gli stessi: cibo ed organizzazione che non piace a tutti. Tuttavia, una segnalazione apparsa nei forum del reality sarebbe a dir poco seria se fosse confermata. Non a caso, si parla di un bruttissimo gesto.dei Famosi: tensioni inIn attesa di una nuova puntata dell’dei Famosi, l’attenzione si è focalizzata su una lite scoppiata in queste ore. Nel bel mezzo della cena, infatti, le telecamere hanno ripreso una discussione tra i naufraghi. Il motivo ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - petergomezblog : Sardegna, milioni di cavallette sull’isola: “Situazione fuori controllo. Colpiscono i campi e lasciano il deserto d… - Gittegrafie : RT @Jeannetterl: Grado l? isola del sole in Italy - bluebox82 : L'isola dell'Atlantico creata dai dati sbagliati - Il Post - SocialArtistOF2 : QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON L'#ISOLA! ECCO LE ANTICIPAZIONI ?? -