Inter Asllani; i nerrazzurri hanno scelto il vice Brozovic

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’è alla costante ricerca di unda inserire in rosa: tutti gli indizi portano addell’Empoli L‘sta cercando da tempo un profilo adatto al ruolo dida inserire nella rosa a disposizione di Inzaghi. Tutti gli indizi portano addell’Empoli, che proprio contro i nerazzurri ha trovato il suo primo gol in Serie A. Centrocampista che può ricoprire diversi ruoli (a Milano ha agito da trequartista) è l’idea numero uno di Marotta e Ausilio. Profilo giovane e con cui poter progettare il futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Dybala, Zapata e Asllani: nasce la nuova Inter. C'è un retroscena con Steven e Jindong - CalcioNews24 : L'#Inter ha scelto il vice #Brozovic ?? - mr_kubra : RT @InterHubOff: ???? Vice #Brozovic, ad Appiano tutti d’accordo su #Asllani. In rosa prenderebbe tecnicamente il posto di #Vecino: stipendio… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Il vice Brozovic sarà profilo giovane, al quale far fare almeno 10-12 presenze. Il giocatore sul quale tutti sono d’acco… - loca_acm : RT @eImudo: Immagina pensare a Milan-Atalanta, a uccello rosso o investpoc, quando c'è il rischio avvenga una tragedia di dimensioni biblic… -

passioneinter.com

...nonostante le due sconfitte consecutive rimediate in casa contro il Torino e a San Siro con l',... il centrocampista andrà a dare manforte ai colleghi di reparto Zurkowski e, con Bajrami ed ......- Atalanta Cagliari -Sampdoria - Fiorentina Juventus - Lazio Empoli - Salernitana (sabato ore 15, Dazn) . EMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski,,... Mercato – Tutto su Kristjan Asllani: il vice-Brozovic scelto dall’Inter Nel corso della puntata di ieri sera della "Bobo Tv" su Twitch, andata in onda eccezionalmente al giovedì, l'opinionista di Rai Sport Lele Adani ha speso parole al miele, e ...Il punto di forza di Asllani è senza dubbio la tecnica individuale: passaggi di prima, controlli precisi (come abbiamo vesto bene nel gol segnato all’Inter) e visione di gioco. Sa inserirsi bene in ...