Incidente in auto per i genitori di Stefano Cucchi: feriti. La sorella Ilaria: “Travolti da un pirata della strada, aiutatemi a trovarlo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Un pirata della strada ha investito l’auto sulla quale viaggiavano i genitori di Stefano e Ilaria Cucchi ed è poi scappato. A denunciarlo è lei stessa, in un post su Facebook, chiedendo di aiutare la famiglia a rintracciare l’uomo. I coniugi Cucchi sono rimasti feriti nell’Incidente stradale, avvenuto venerdì mattina sull’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza di Monte Romano. “Un grosso veicolo ha urtato l’auto con a bordo i miei genitori provocando un testa coda – scrive Ilaria Cucchi – Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. I miei genitori sono finiti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Unha investito l’sulla quale viaggiavano idied è poi scappato. A denunciarlo è lei stessa, in un post su Facebook, chiedendo di aiutare la famiglia a rintracciare l’uomo. I coniugisono rimastinell’le, avvenuto venerdì mattina sull’Roma-Civitavecchia all’altezza di Monte Romano. “Un grosso veicolo ha urtato l’con a bordo i mieiprovocando un testa coda – scrive– Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. I mieisono finiti in ...

Advertising

rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - Luxgraph : Incidente per i genitori di Stefano Cucchi, caccia ad auto pirata #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - Moixus1970 : RT @LaStampa: Incidente per i genitori di Cucchi, caccia a un’auto pirata. La figlia Ilaria: “Chi ha visto si faccia avanti” - zazoomblog : I genitori di Ilaria Cucchi in ospedale per un’incidente con un’auto pirata: «Non è giusto che la faccia franca: ch… - stormi1904 : RT @Corriere: L’auto travolta da un pirata della strada: in ospedale i genitori di Stefano e Ilaria Cucchi -