Giro d’Italia 2022, tutte le classifiche: Pedro Lopez sempre in rosa e miglior giovane, maglia azzurra per Bowman (Di venerdì 13 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE (maglia rosa) 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 28:39:05 2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:38 3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58 4 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47 6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:55 7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:58 8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:00 9 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04 10 BARDET Romain Team DSM 2:06 CLASSIFICA A PUNTI (maglia CICLAMINO) 1 DÉMARE Arnaud 147 Groupama – FDJ 2 GIRMAY Biniam 94 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3 CAVENDISH Mark 78 Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 VAN DER POEL Mathieu 62 Alpecin-Fenix 5 NIZZOLO Giacomo 54 Israel – Premier Tech 6 GAVIRIA Fernando 54 UAE Team Emirates 7 TAGLIANI Filippo 45 Drone Hopper – Androni Giocattoli 8 EWAN ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE () 1 LÓPEZ JuanTrek – Segafredo 28:39:05 2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:38 3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58 4 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47 6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:55 7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:58 8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:00 9 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04 10 BARDET Romain Team DSM 2:06 CLASSIFICA A PUNTI (CICLAMINO) 1 DÉMARE Arnaud 147 Groupama – FDJ 2 GIRMAY Biniam 94 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3 CAVENDISH Mark 78 Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 VAN DER POEL Mathieu 62 Alpecin-Fenix 5 NIZZOLO Giacomo 54 Israel – Premier Tech 6 GAVIRIA Fernando 54 UAE Team Emirates 7 TAGLIANI Filippo 45 Drone Hopper – Androni Giocattoli 8 EWAN ...

