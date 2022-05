Filippo Magnini e Samanta Togni nel sabato mattina di Rai2 (Di venerdì 13 maggio 2022) Per Me Un nuovo appuntamento dedicato al benessere andrà in onda su Rai 2 a partire da domani: ogni sabato mattina, alle 9.00, Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante, e Filippo Magnini, pluri-campione in stile libero, condurranno “Per me”. Il programma branded content vuole essere un invito a prendersi del tempo per se stessi e fare tutte quelle attività che fanno star bene, dalla danza allo sport, dalle ricette salutiste ai massaggi. In uno studio immerso nel verde, un giardino d’inverno, Samanta insegnerà al pubblico i passi base di diversi stili di ballo, che non hanno solo una finalità ludica, ma saranno anche un modo per tenersi in forma. Lo stile protagonista della prima puntata sarà la Samba. Al fianco di Samanta ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Per Me Un nuovo appuntamento dedicato al benessere andrà in onda su Rai 2 a partire da domani: ogni, alle 9.00,, campionessa di ballo e insegnante, e, pluri-campione in stile libero, condurranno “Per me”. Il programma branded content vuole essere un invito a prendersi del tempo per se stessi e fare tutte quelle attività che fanno star bene, dalla danza allo sport, dalle ricette salutiste ai massaggi. In uno studio immerso nel verde, un giardino d’inverno,insegnerà al pubblico i passi base di diversi stili di ballo, che non hanno solo una finalità ludica, ma saranno anche un modo per tenersi in forma. Lo stile protagonista della prima puntata sarà la Samba. Al fianco di...

