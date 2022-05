Elon Musk ha sospeso temporaneamente l’acquisizione di Twitter

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’annuncio è arrivato direttamente del capo di Tesla e SpaceX,. La motivazione della sospensione, al momento solo temporanea, è stata decisa in attesa che si certifichi il numero effettivo di account falsi sulla piattaforma. Nel frattempo le azioni dicedono l’11% in apertura delle contrattazioni a Wall Street, mentre quelle di Tesla sono in rialzo del 5%.: Frenata neldi“L’accordo con”. Scrivesu. La sospensione è stata decisa in attesa di una conferma che gli account falsi presenti sulla piattaforma siano effettivamente meno del 5%, come dichiarato dalla ...

Tra i titoli protagonista Twitter, le cui quotazioni sono affondate fino - 20% in pre - mercato, dopo che proprio su Twitter il numero uno di Tesla ha annunciato che l'accordo per l'acquisto è sospeso. Elon Musk ha temporaneamente sospeso l'accordo di acquisizione di Twitter in attesa dei dettagli sul calcolo degli account fake/spam. Secondo una clausola dell'accordo, se dovesse tirarsi indietro dovrebbe pagare una penale.