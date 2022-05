Dybala, un clamoroso scambio tra Juve e Inter? "Chi finisce in bianconero", è calciomercato-terremoto (Di venerdì 13 maggio 2022) “Il rinnovo? Non lo so ancora. Con i grandi giocatori non si parla all'ultimo minuto”. Così Ivan Perisic ha mandato un messaggio forte e chiaro ai dirigenti dell'Inter, dopo aver siglato i due gol che hanno deciso la Coppa Italia in favore dei nerazzurri. In generale è stata l'Intera stagione del croato di alto livello, al punto che il suo sostituto naturale, Robin Gosens, da quando è stato preso non ha praticamente mai visto il campo (complici alcuni problemi fisici). Perisic è attualmente insostituibile nella squadra di Simone Inzaghi, ma l'Inter sarebbe disposta a rinnovargli il contratto solo a determinate condizioni: nei prossimi giorni dovrebbe consumarsi un incontro decisivo ta la dirigenza e l'entourage del croato, che potrebbe ricevere come offerta un biennale da 4,5 milioni. Il calciatore ne vorrebbe 6, ma potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Il rinnovo? Non lo so ancora. Con i grandi giocatori non si parla all'ultimo minuto”. Così Ivan Perisic ha mandato un messaggio forte e chiaro ai dirigenti dell', dopo aver siglato i due gol che hanno deciso la Coppa Italia in favore dei nerazzurri. In generale è stata l'a stagione del croato di alto livello, al punto che il suo sostituto naturale, Robin Gosens, da quando è stato preso non ha praticamente mai visto il campo (complici alcuni problemi fisici). Perisic è attualmente insostituibile nella squadra di Simone Inzaghi, ma l'sarebbe disposta a rinnovargli il contratto solo a determinate condizioni: nei prossimi giorni dovrebbe consumarsi un incontro decisivo ta la dirigenza e l'entourage del croato, che potrebbe ricevere come offerta un biennale da 4,5 milioni. Il calciatore ne vorrebbe 6, ma potrebbe ...

Advertising

asusual01 : RT @AndrewMari1988: In tanti parlano di Paulo #Dybala. Io punterei l'attenzione sulle voci che vorrebbero l'#ASRoma in pressing su Marcos #… - Datafriedkin : RT @AndrewMari1988: In tanti parlano di Paulo #Dybala. Io punterei l'attenzione sulle voci che vorrebbero l'#ASRoma in pressing su Marcos #… - Geoorg12 : RT @AndrewMari1988: In tanti parlano di Paulo #Dybala. Io punterei l'attenzione sulle voci che vorrebbero l'#ASRoma in pressing su Marcos #… - FGiallorossa : RT @AndrewMari1988: In tanti parlano di Paulo #Dybala. Io punterei l'attenzione sulle voci che vorrebbero l'#ASRoma in pressing su Marcos #… - AndrewMari1988 : In tanti parlano di Paulo #Dybala. Io punterei l'attenzione sulle voci che vorrebbero l'#ASRoma in pressing su Marc… -